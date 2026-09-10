Tecnología que te acompaña

La oferta de vehículos electrificados en México continúa creciendo con la llegada del Leapmotor B10, un SUV que combina propulsión eléctrica con tecnología de rango extendido que busca convertirse en la puerta de entrada de la marca al mercado nacional, de la mano de Stellantis y Mopar.

Su llegada al territorio mexicano ocurre en un momento en el que la movilidad con nuevas energías comienza a ganar mayor presencia entre los consumidores de nuestro país.

Leapmotor B10 evoluciona con el estilo de vida, ofreciendo conectividad perfecta, un diseño inteligente y confort de primera calidad.

Belleza en cada trayecto

El Leapmotor B10 emplea un sistema híbrido de rango extendido en el que las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico de tracción trasera que genera 215 caballos de fuerza, además de que su motor de gasolina de 1.5 litros funciona como generador para producir electricidad y alimentar el sistema.

Esta configuración permite al SUV alcanzar un rango total de hasta 990 kilómetros, mientras que su autonomía en modo completamente eléctrico llega a 98 kilómetros.

A nivel dinámico, el B10 incorpora una distribución de peso 50:50 y un radio de giro de 5.25 metros. Cuenta con acabados que ofrecen confort, seguridad, infoentretenimiento y estilo para que se pueda descubrir un mundo de posibilidades.

Su diseño exterior incluye iluminación LED, rines de aluminio de 18 pulgadas y un techo panorámico de cristal de 1.8 metros cuadrados. De igual forma tiene una cajuela modular con espacio optimizado con una capacidad de 334 L.

Actualmente los colores que se encuentran disponibles son: azul estelar, púrpura amanecer, blanco relámpago, gris tundra, negro eclipse, gris tormenta y plata galaxia.

Leapmotor cuenta con el respaldo de Stellantis, con más de 85 años de presencia en México.

Última tecnología

La tecnología es fundamental en este modelo, el conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas y una pantalla central flotante de 14.6 pulgadas, acompañados por funciones como actualizaciones de software a distancia, cargador inalámbrico para teléfonos y un sistema de audio de 12 bocinas.

El acceso al vehículo incorpora tecnología, ya que puede realizarse mediante una tarjeta NFC o a través de una aplicación móvil, la cual permite que la experiencia de conducción sea más fluida y segura.

Esta app hace que las personas estén conectadas a su vehículo en cualquier momento, ya que arroja la ubicación del coche, programación de la carga de la batería, cierre centralizado remoto, control remoto del aire acondicionado, entre otras funciones.

El modelo también incorpora herramientas orientadas a la seguridad y al uso cotidiano, entre ellas están la detección de personas o animales de compañía dentro del vehículo, que puede activar el aire acondicionado y emitir una alerta; detección de fatiga; alerta para evitar la apertura de puertas cuando se aproxima otro usuario de la vía y asistencia durante distintas maniobras.

Además de la autonomía y el equipamiento, otra de las principales atracciones de la llegada del Leapmotor B10 es el soporte posterior a la compra.

La propuesta contempla atención técnica especializada las 24 horas, asistencia vial y una garantía de ocho años o 150 mil kilómetros para la batería.

Es claro que con el respaldo de Mopar, Stellantis busca que las personas se sientan convencidas a la hora de adquirir un vehículo electrificado.

Es por eso que Leapmotor B10 no sólo representa la entrada de un nuevo SUV a la oferta electrificada del país, sino también un intento por construir confianza alrededor de una tecnología que busca dejar de ser una alternativa de nicho para acercarse a un público más amplio.