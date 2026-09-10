Fuerza Aérea Mexicana prepara sorpresas para Desfile Militar

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), encabezó la Revista de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y de la Guardia Nacional, que volarán en una sola formación, como una de las novedades del Desfile Militar por el 216 del Inicio de la Guerra de Independencia.

En las instalaciones de la 13 Zona Aérea Militar, en este municipio tlaxcalteca, el mando castrense presenció el paso de 93 aeronaves de la FAM y seis de la Guardia Nacional, 71 aviones y 28 Helicópteros que volarán sobre la plancha del Zócalo el próximo 16 de septiembre.

La formación estará integrada por aviones T6 C Texan, C-295 CASA, C27 J Spartan, Hércules C-130, F5 Tigger, Grouman, PC-7 Pilates, Boeing 737 y 727; así como helicópteros MI 17, MD 530-F, UH 60 Blackhawk, EC-725 Cougar, Bell 407, AW-108SP y Bell 412.

Previamente, descendieron en el campo de la Zona Militar 15 integrantes del Grupo Guerreros Aztecas, 10 hombres y cinco mujeres, del cuerpo de Fusileros Paracaidistas.

Sorpresas

El capitán primero de Fuerza Aérea piloto aviador Edgar Daniel Páez García, integrante del Agrupamiento Aéreo que organiza la parada aérea, explicó la complejidad de la formación que se presentará el 16 de septiembre.

"Es un entrenamiento intenso. Llevamos meses, específicamente, practicando esos pases; Sin embargo, previamente, los pilotos aviadores requieren cientos, incluso miles de horas de vuelo, para poder tener las destrezas para volar en las formaciones que veremos en la Zócalo capitalino", comentó el capitán Páez.

El piloto detalló que se podrá apreciar casi la totalidad del equipo de la FAM.

"Son aeronaves de ala fija y de ala rotativa, como lo son los helicópteros. Tenemos aeronaves de pelea como F5, de carga, de transporte de personal, de entrenamiento, de operaciones especiales, de apoyo por el fuego, muchísimas aeronaves; helicópteros de reconocimiento, helicópteros de apoyo, de Plan DN-III, al mismo tiempo volando en el mismo celo mexicano", detalló.

Otras aeronaves serán utilizadas para la exhibición de ejercicios, el pase de banderas monumentales y exhibición.

"Invitamos a todas las personas que nos puedan ver a que sintonicen su televisión, tendremos sorpresa para ustedes. Un pase como jamás se había visto antes en México", afirmó el capitán Páez.