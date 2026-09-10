Por falta de tres maestros, padres de familia y habitantes de la comunidad de San Esteban acordaron cerrar la Escuela Telesecundaria 401, en demanda de que las autoridades educativas atiendan la situación y completen la plantilla del plantel.

La decisión surgió ante la preocupación de las familias por las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares, debido a que la ausencia de docentes ha impedido brindar atención adecuada a los estudiantes.

Durante una reunión, los padres de familia expresaron su inconformidad y determinaron suspender las actividades en la institución como medida de presión para obtener una respuesta de las autoridades correspondientes.

Reproducir Padres de familia cierran telesecundaria en Hidalgo por falta de docentes

Los habitantes solicitaron la asignación de los tres profesores que requiere el plantel y pidieron que el problema sea atendido con carácter urgente para evitar mayores afectaciones al ciclo escolar.

Señalaron que su intención es que los alumnos puedan regresar a las aulas con una plantilla docente completa y con las condiciones necesarias para continuar con sus estudios.

La comunidad permanecerá a la espera de una solución por parte de las autoridades educativas y confió en que la problemática pueda resolverse en breve para permitir la reanudación de las clases.