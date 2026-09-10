Sheinbaum destaca avances en la transformación de Tamaulipas y reafirma coordinación con Américo Villarreal

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de las acciones de su gobierno en la entidad, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Al reiterar el principio de la Cuarta Transformación de “por el bien de todos, primero los pobres”, la mandataria informó que los Programas para el Bienestar benefician a 1.1 millones de tamaulipecos, con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos.

Entre los apoyos sociales mencionó las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, Sembrando Vida y Pensión Mujeres Bienestar.

Ante cientos de ciudadanos, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó los avances de su gobierno en Tamaulipas y refrendó la coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien reconoció su trabajo por la entidad.

Américo está recuperando el corazón de Tamaulipas”.

En materia de infraestructura, destacó la construcción del tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, la ampliación del Puente Internacional en Nuevo Laredo y de diversas carreteras, así como obras en los puertos de Matamoros y Altamira. También resaltó la construcción de un nuevo acueducto para Ciudad Victoria, la tecnificación de distritos de riego y proyectos energéticos en Altamira y la refinería de Madero.

En vivienda, anunció 83 mil 183 Viviendas del Bienestar para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, además de la reestructuración de créditos que ha beneficiado a casi 300 mil familias tamaulipecas.

En salud, informó sobre nuevos hospitales y unidades médicas, así como la instalación de 430 consultorios de atención primaria, equipados con farmacia y 60 medicamentos básicos.

Por su parte, Américo Villarreal agradeció el respaldo federal y aseguró que la coordinación entre ambos gobiernos permite avanzar en bienestar, seguridad, infraestructura, salud, educación y vivienda.