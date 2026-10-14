Consulta salarial del IMSS: vota cerca del 60% del personal sindicalizado en corte preliminar

La consulta de revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) registró una afluencia preliminar de 282 mil trabajadores hasta las 19:00 horas.

Esta cifra que representa cerca de 60% del padrón total con derecho a emitir su sufragio, reportó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

El organismo laboral detalló que la jornada electoral se desarrolló en un clima de normalidad a lo largo de los 670 puntos de recepción de votos instalados en el país, los cuales permanecerán en operación continua hasta el cierre reglamentario fijado a las 21:00 horas de este 14 de octubre.

En este ejercicio democrático, un universo de 476 mil 260 personas trabajadoras en activo fue convocado a las urnas para pronunciarse sobre la propuesta patronal de un incremento salarial de 6.8%, así como sobre la demanda interna para destituir al secretario general del gremio, Rafael Olivos Hernández, entre otros puntos del pliego petitorio.

Hay 670 puntos de votación instalados a nivel nacional, con cierre programado a las 21:00 horas. Especial.

Supervisión federal y autonomía sindical

El pasado lunes, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, en conferencia de prensa conjunta con el director general del IMSS, Zoé Robledo, adelantó que el gobierno federal otorgaría acompañamiento puntual al proceso a través del despliegue de verificadores del CFCRL y personal técnico de la STPS para garantizar el apego estricto a la legislación laboral.

Ante la consulta sobre la permanencia de Rafael Olivos Hernández al frente del SNTSS, el titular del Trabajo subrayó que la definición de liderazgos corresponde exclusivamente a las bases.

“La Secretaría, ni tampoco el Centro Federal, ni ponen ni quitan líderes sindicales. Esos tiempos se acabaron”, aseveró el funcionario federal, quien puntualizó que la STPS será la encargada de dar a conocer los cómputos y resultados definitivos de la consulta.

Movilización

El martes, alrededor de 6 mil trabajadores sindicalizados del IMSS se movilizaron en las principales avenidas de la capital para exigir un incremento del 10% directo al salario base, la restitución de un régimen directo de jubilaciones y pensiones ajeno a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), así como un presupuesto en salud equivalente a por lo menos 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Verificadores del CFCRL y personal de la STPS vigilan el cumplimiento normativo; la STPS emitirá los resultados finales. Especial.

El contingente recorrió arterias viales como la calzada Vallejo, avenida de los Insurgentes, Eje 3 Sur y Paseo de la Reforma, afectando la circulación antes de concentrarse frente a las instalaciones centrales del IMSS y el Senado de la República.

A través de la lectura del Manifiesto Nacional por la Defensa de la Salud, el Trabajo y la Seguridad Social, los manifestantes expusieron las condiciones operativas y presupuestales que impactan el desempeño laboral y la atención hospitalaria.