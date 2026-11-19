Blanca Cruz García, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que el organismo atraviesa una crisis institucional; sin embargo, aseguró que se mantiene en funcionamiento y que los trabajos para organizar el próximo proceso electoral avanzan.

No podemos negar que tenemos una crisis, es una situación que ha sido compleja, pero me gustaría poner el apunte esencial en que nuestras 332 juntas locales y distritales están trabajando de manera puntual, de manera constante y lo están haciendo sin que tengamos ni un solo retraso en la organización de una sola actividad de cara al proceso electoral”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, añadió que, a finales de noviembre, quedarán instalados los 300 consejos distritales para garantizar que todos los órganos desconcentrados estén preparados para el proceso electoral.

Además, Cruz García explicó que las bajas registradas en los últimos días responden a distintas circunstancias, entre ellas la renovación de diez integrantes de la Junta General Ejecutiva, movimientos en mandos medios y la conclusión de contratos de personal operativo.

Cuartoscuro

Blanca Cruz habla de su permanencia al frente del INE

Al referirse a la posibilidad de permanecer al frente del instituto durante las elecciones, Cruz García recordó que su nombramiento es provisional y que su responsabilidad consiste en conducir una transición ordenada.

“Yo tengo muy claro desde que se hace este nombramiento como provisional que mi función es precisamente un tránsito ordenado. Nosotros hemos estado haciendo los trabajos que nos corresponden y en eso no descansaremos porque tenemos una alta responsabilidad con la sociedad mexicana”.

Respecto al recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados, señaló que el instituto está revisando los ajustes necesarios para absorber la reducción sin afectar las actividades electorales. Precisó que se dará prioridad a los recursos destinados a la organización de los comicios.

Lo que estamos haciendo de manera preventiva es revisar cómo podemos nosotros impactar ese recorte sin que esto complique ninguna de las actividades que tienen que ver con proceso electoral. Y los proyectos considerados secundarios serán aquellos que estemos impactando”.

En relación con el escándalo por los contratos del instituto, explicó que las consejerías no participan directamente en los órganos responsables de las adquisiciones ni tienen atribuciones de vigilancia sobre los procedimientos administrativos, “porque existen otras áreas, otros mecanismos para esta situación”.

La consejera presidenta provisional del INE se pronunció a favor de que el Poder Legislativo revise las facultades que permiten a quien ocupa la presidencia del INE designar unilateralmente a los titulares de las áreas administrativas.

Consideró que las decisiones deben regresar a un esquema colegiado

*mcam