Conmueven en Chihuahua pantera que intenta ladrar y el mastín que la imita

Una pantera negra que vive con un enorme perro tipo mastín ha llamado la atención en Chihuahua, pues ha sido imposible separarlos, ya que se criaron juntos desde cachorros.

Esto sucede en la Granja del Carmen, una reserva de animales ubicada en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Según el propietario “hace tiempo rescatamos a esta pantera, pero había crecido junto a un perro, y al ser separados comenzó a mostrarse decaída y aislada".

Fue necesario también rescatar a su compañero de vida, un perro que había crecido con ella.

Desde entonces han permanecido juntos.

Están viviendo unidos otra vez, y es tanto el vínculo que a veces el perro intenta emitir los ruidos de la pantera y la pantera a veces intenta ladrar.