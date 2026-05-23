Caen más en Sinaloa, ahora fueron 8, entre ellos una mujer y 2 menores

Las autoridades de Culiacán, Sinaloa lograron detener a ocho personas fuertemente armadas, después de un operativo en la colonia Chapultepec, a donde llegaron después de una denuncia anónima, alertando de personas armadas al interior de una vivienda.

Fueron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, quienes se trasladaron al sitio, y al llegar, las personas intentaron darse a la fuga.

Detenidos Especial

De acuerdo a las autoridades, las personas que se encontraban al interior intentaron escapar saltando las bardas del inmueble, pero las autoridades les dieron seguimiento hasta lograr detenerlas.

El resultado, fue la detención de ocho personas: cinco hombres, dos menores de edad y una mujer, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Después de controlar la situación, las autoridades inspeccionaron la vivienda, logrando encontrar siete armas de fuego, 37 cargadores, mil 1180 cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos sin reporte de robo.

Las autoridades detallaron que había: cuatro fusiles tipo AK-47, una carabina M4 calibre 5.56 x 45 mm, un fusil calibre 5.56 x 45 mm y una ametralladora calibre 5.56 x 45 mm.

Al concluir la inspección, las armas de fuego, cargadores, cartuchos y demás objetos del delito, fueron puestos a disposición del Público Federal, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.