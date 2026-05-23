FGR cita a comparecer a gobernadora de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR), citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para comparecer a declarar a las oficinas de dicha institución en la Ciudad de México el próximo miércoles 27 de mayo.

La gobernadora lamentó lo que calificó como "mucha desinformación" respecto al accidente del 19 de abril y las pesquisas posteriores. Especial

La notificación fue recibida poco después del mediodía por la gobernadora en los pasillos del Palacio de Gobierno, donde previa y casualmente había reunido a los medios de información local.

Solo hacen su trabajo

La mandataria recibió la notificación con una sonrisa y fustigó a los agentes que la entregaron, pero luego rectificó y los consideró al decirles que ellos solamente hacen su trabajo.

Ante ellos y frente al citatorio que fue sellado de recibido ahí mismo, les recordó que tiene fuero constitucional, pero que "con mucho gusto acudir porque siempre he dado la cara".

Ante los medios y frente a los agentes de la FGR dijo, "está dirigida a una servidora, aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndola, mire qué casualidad, pero qué feliz casualidad”.

Dijo lamentar dicha notificación porque son "malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses."

El 27 de mayo comparecerá

Luego declaró que, "el próximo 27 de mayo la gobernadora del estado de Chihuahua tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República... O sea, voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo. Aunque yo, una servidora, tenga fuero constitucional".

Luego, de manera irónica añadió, "¿a Rubén Rocha Moya no se le ha pedido comparecer, verdad, ante la Fiscalía General de la República?, ni a ningún otro gobernador de este país”.

Mientras leyó el documento que fueron a entregarle los elementos federales, donde se especifica que el próximo miércoles 27 de mayo deberá comparecer a las 10 horas en la Ciudad de México, respecto a la presencia y actividades de agentes estadounidenses en acciones de destrucción de un narco laboratorio de anfetaminas en la sierra tarahumara.