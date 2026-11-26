La Lotería Nacional lanzó un billete conmemorativo por el segundo aniversario de la Línea 079, servicio de atención ciudadana que acumula más de 5.5 millones de consultas y orientaciones sobre trámites, programas sociales y servicios del Gobierno de México.

La emisión corresponde al Sorteo Mayor 4038 y reconoce el trabajo del Centro de Contacto 079, operado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que busca facilitar el acceso de la población a servicios públicos mediante un sistema unificado de atención.

El número telefónico 079 quedó impreso en el cachito, con el propósito de difundir este servicio disponible en todo el país las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto por vía telefónica como a través de WhatsApp y la Ventanilla 24/7, que cuenta con un asistente virtual basado en inteligencia artificial.

La plataforma concentra 63 líneas de atención de distintas dependencias federales, entre ellas Línea Mujeres, Becas para el Bienestar, orientación a connacionales en Estados Unidos, citas para pasaporte, trámites del Registro Civil y consultas sobre salud, empleo, apoyos al campo y aduanas.

El Sorteo Mayor 4038 se realizará el próximo martes 1 de diciembre y tendrá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa total de 66 millones de pesos. El costo del cachito es de 30 pesos y el de la serie, de 600 pesos.

Los boletos están disponibles con billeteros, en puntos de venta autorizados, en el portal miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería. La transmisión del sorteo podrá seguirse a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.