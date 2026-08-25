Congreso de Sinaloa confirma a Graciela Domínguez como gobernadora interina

La Comisión del Congreso de Sinaloa eligió con 31 votos a favor y 6 en contra a Graciela Domínguez Nava para asumir la gubernatura interina de Sinaloa, luego de que el nombre de la actual diputada federal se perfilara desde horas antes como la propuesta de consenso para ocupar temporalmente el Poder Ejecutivo estatal.

“La Comisión del Congreso de Sinaloa propone a Graciela Domínguez para asumir el cargo de gobernadora interina del estado tras la nueva licencia de Rubén Rocha Moya”.

El nombre de Graciela Domínguez Nava se filtró desde horas antes de que la Comisión del Congreso estatal formalizara su propuesta. La legisladora federal, exsecretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, aparecía entre las opciones que habían cobrado fuerza para encabezar de manera interina el gobierno estatal.

La versión había sido adelantada por la diputada panista Roxana Rubio Valdez, quien afirmó en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias: “Es Graciela Domínguez”.

Rubio Valdez agregó que “ella ya viene por un consenso tanto del grupo de Rocha Moya y tanto del grupo Imelda, de la senadora Imelda”, en referencia a los grupos políticos relacionados con el gobernador Rubén Rocha Moya y la senadora Imelda Castro.

Horas antes de la definición en el Congreso de Sinaloa, el analista político Juan Ordorica también había señalado que el nombre de Domínguez Nava se encontraba entre los que contaban con mayor respaldo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Informativa, Ordorica sostuvo que el acuerdo se habría alcanzado durante la madrugada y señaló que “Graciela Domínguez, actual diputada federal, una de las 13 que se apuntaron para estar en esa famosa encuesta de Morena, parece que ese es el acuerdo, ya se ha filtrado”.

El analista añadió que “casi todos los diputados que se han consultado a esta hora dicen este nombre y al parecer sería ella”.

Los diputados aprobaron la licencia de Rocha Moya el domingo 23 de agosto, en una Sesión Extraordinaria de la Diputación Permanecen. Se tenía previsto nombrar a otra persona ayer lunes, pero la sesión fue pospuesta sin previo aviso, y luego programada para este martes 25 de agosto.

Entre las posturas en contra, Irma Moreno, pidió que Graciela Dominguez ponga por encima los intereses de Morena, para hacer frente a la crisis de seguridad que actualmente enfrenta Sinaloa. Además, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, exigió que el nombramiento de una nueva persona no signifique impunidad para Rocha Moya, pues debe seguir al proceso por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

El mismo llamado fue realizado por los grupos parlamentarios del PAN y de Movimiento Ciudadano, al solicitar a Domínguez Nava hacer frente a la violencia y, no dedicarse a administrar un gobierno con miras a la elección del próximo año.

A favor de la propuesta, los representantes de Morena y del Partido Verde, destacaron la trayectoria de Graciela Domínguez, reconociendo en ella a una persona capacitada para ejercer el cargo, con apertura para construir acuerdos.

Graciela Domínguez, de Educación a la gubernatura interina

La eventual designación de Graciela Domínguez Nava representa un nuevo capítulo en la trayectoria política de quien ya ocupó una posición central dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.

El 1 de noviembre de 2021, tras el inicio del gobierno de Rocha Moya, Domínguez Nava fue designada titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Durante su paso por el gabinete estatal estuvo al frente de una de las áreas más relevantes de la administración pública, hasta que el 23 de febrero de 2024 dejó el cargo para competir por una diputación federal.

Su cercanía política con el mandatario estatal fue uno de los elementos señalados previamente por el analista Juan Ordorica, quien recordó que Domínguez “fue secretaria de Educación con Rocha Moya”.

Ordorica también destacó su trayectoria en la izquierda y señaló que “ella viene del PRD, de la izquierda de toda la vida”.

Sobre su relación con el actual gobernador, el analista sostuvo que se le identifica “cerca del rochismo, aunque a últimas fechas dijo que era más institucional que rochista”.

En ese contexto, consideró que la propuesta podría representar “algo intermedio, pero insisto, su pasado en el rochismo lo decía y lo defendía y no se va a borrar por un par de declaraciones”.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 y estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante su etapa universitaria fue consejera estudiantil y posteriormente se desempeñó como subdirectora de Vinculación y docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Antes de consolidar su trayectoria política, participó en movimientos sociales relacionados con la defensa de pescadores sinaloenses, la protección del patrimonio familiar de derechohabientes del Infonavit y la defensa de personas desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Su experiencia en este último movimiento quedó documentada en el libro Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia.

De militante del PRD a figura de Morena

La carrera partidista de Domínguez Nava comenzó en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó diferentes responsabilidades y participó en actividades políticas a nivel estatal y nacional.

Entre otros cargos, fue consejera estatal, delegada nacional, candidata suplente al Senado de la República e integrante del comité municipal del PRD en Culiacán.

De 2004 a 2007 coordinó la Comunicación y Vinculación Social de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa.

En 2007 llegó al Congreso local como diputada de la LIX Legislatura y coordinó el grupo parlamentario del PRD.

Entre 2011 y 2012 se desempeñó como jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

En 2013 dejó el PRD y se incorporó a Morena. Posteriormente regresó al Congreso de Sinaloa como diputada de la LXIII Legislatura, correspondiente al periodo 2018-2021.

Durante esa etapa presidió la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Fiscalización, además de coordinar la bancada de Morena.

Domínguez obtuvo 71.24% en la elección federal de 2024

En las elecciones de 2024, Domínguez Nava consiguió la diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa con 71.24% de los votos, uno de los porcentajes más altos obtenidos por candidatos de la entidad en aquella elección.

La entonces candidata superó ampliamente al abanderado de la coalición opositora, Juan Alfonso Mejía López, quien obtuvo 21.17% de los sufragios.

Con su llegada al Congreso de la Unión, Domínguez dejó atrás temporalmente su participación directa en el gabinete estatal, aunque mantuvo una posición relevante dentro de la estructura política de Morena en Sinaloa.