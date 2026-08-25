Gabinete de seguridad, sin información que confirme amenaza directa en Mexicali: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gabinete de seguridad no tiene información que confirme de manera directa una amenaza inminente o una situación de crisis de seguridad en Mexicali, luego de que Estados Unidos emitió una alerta de seguridad.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y pues con información de sus propias agencias de la embajada de Estados Unidos emitió una alerta”, señaló.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el gabinete de seguridad se mantendrán pendientes de lo que ocurra en Mexicali.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, explicó.

El consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, debido a información sobre posibles amenazas de ataques programadas para este martes 25 de agosto de 2026.

Como medida inmediata, el gobierno estadunidense suspendió todas sus actividades oficiales en la ciudad y prohibió los viajes de su personal a la capital del estado durante toda la jornada.