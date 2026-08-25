Polémica en el Congreso: Rubén Rocha, innombrable en la Permanente

El zipizape político de Sinaloa, con su gobernador Rubén Rocha que regresó al poder y horas después volvió a irse, fue el tema central de los priistas y de Lilly Téllez durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Esta vez, los morenistas más aguerridos en la tribuna prefirieron ni siquiera mencionar el nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como si les estuviera vedado.

Ayer, la mayoría oficialista volvió a imponer su criterio y decidió que no hubiera debate político, sólo posicionamientos de bancadas para hacer una valoración del trabajo de la Permanente, pero el diputado priista Rubén Moreira introdujo el tema de Rubén Rocha, a quien nombró en dos ocasiones.

La senadora Carolina Viggiano lo mencionó en una ocasión.

Lilly Téllez, senadora del PAN, nombró a Rocha Moya en ocho ocasiones.

Marcelo Torres Cofiño, diputado federal del PAN, citó el nombre en cinco ocasiones.

Y el también diputado federal panista, Homero Niño de Rivera, lo mencionó en dos ocasiones.

Cuartoscuro

Morena evita mencionar a Rubén Rocha Moya

Pero los morenistas no pronunciaron el nombre del gobernador con licencia de Sinaloa.

Manuel Huerta, Zaria Aguilera y Andrea Navarro, de Morena; Mary Carmen Bernal y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, respondieron a priistas y panistas, pero sin citar el nombre.

El senador verdeecologista, Jorge Carlos Ramírez Marín, hizo referencia al tema, pero no mencionó al gobernador:

No quiero dejar pasar la definición del Partido Verde en el episodio del estado de Sinaloa. Nos parece que la contundente, contundente respuesta del gobierno federal y la contundente res-puesta de los grupos políticos, de los partidos que formamos esta coalición no deja lugar a dudas. Por encima de cualquier persona, y por encima de cualquier interés personal, siempre, hoy, siempre estará la República”, aseguró.

“Nos hubiera gustado que hubiera agenda política para hablar del caso de Rocha Moya. Que hubiera agenda política para discutir qué debe pasar con Sinaloa, un estado cuyas instituciones se han derrumbado y que no se ve a futuro que pueda salir del problema al cual lo llevó López Obrador. Eso es lo que está sucediendo.

Priistas y panistas arremeten contra Rocha Moya

“Me gustaría decir que aquí las cosas salieron bien. No, la mayoría, Morena, se negó hasta a discutir las propuestas que hacíamos en las comisiones; se negó a eso con el argumento de que eran de la oposición. No fue si teníamos razón o no teníamos razón. No. Fue porque eran de la oposición”, lamentó Moreira.

Rocha Moya tiene un expediente enorme de irregularidades de su propio gobierno que han sido documentadas por diversos periodistas valientes de investigación”, recordó Carolina Viggiano.

Lilly Téllez, del PAN, expresó: “Celebro tanto que Rocha Moya haya tenido que pedir licencia otra vez. Lamento que fue porque a los del narcopartido les da pánico el gobierno estadounidense y sus acusaciones por los delitos cometidos por estos delincuentes.

“Pero no debemos conformarnos con la licencia de Rocha Moya; Rocha Moya debe ser extraditado. Ahora los morenarcos traicionan a Rocha Moya, nada más al puro estilo de la mafia, la bancada de los mafiosos.

“Traicionan a Rocha Moya, a quien tanto defendían, solo porque les da pavor el gobierno de los Estados Unidos, sólo porque les da pavor una extradición a una cárcel de alta seguridad allá en los Estados Unidos”, lanzó desde la tribuna durante el último día de sesiones de la Permanente. *mcam