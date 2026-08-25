Secuestran al periodista Eli Martínez en Poza Rica tras ataque armado

El periodista de la fuente policiaca del periódico Noreste, Eli Martínez, fue privado de su libertad la noche de este lunes en Poza Rica, Veracruz, luego de que sujetos armados dispararan contra un grupo de comunicadores que se encontraba en la colonia Cazones.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque ocurrió a la altura de la calle 2, donde Martínez se encontraba con al menos otros dos periodistas. Los comunicadores habrían acudido previamente a la colonia 27 de Septiembre para realizar la cobertura de un hecho policiaco y posteriormente se reunieron frente a la gasolinera Ferche Gas.

Fue en ese punto donde sujetos armados llegaron y comenzaron a disparar contra los periodistas. Ante la agresión, algunos de los comunicadores se tiraron al suelo mientras que otros intentaron ponerse a salvo. En medio de la confusión, los agresores lograron llevarse a Eli Martínez.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del periodista.

Despliegan operativo para localizar a Eli Martínez

Tras la privación de la libertad del reportero, distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la colonia Cazones y sectores cercanos de Poza Rica para tratar de localizarlo y dar con los responsables.

En el sitio quedó la motocicleta utilizada por Eli Martínez para trasladarse durante sus labores periodísticas.

Las autoridades también implementaron acciones de vigilancia en vialidades de la zona. Durante el operativo se reportó la presencia de ponchallantas sobre la avenida 20 de Noviembre, lo que provocó que varios vehículos que circulaban por el sector resultaran afectados.

En las labores de búsqueda participan elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal.

Durante el despliegue, una patrulla de Seguridad Pública se impactó contra una unidad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ataque contra periodistas genera movilización en Poza Rica

El ataque contra Eli Martínez ocurre mientras el municipio de Poza Rica mantiene la atención de las autoridades por hechos de violencia que han afectado a integrantes de medios de comunicación.

De acuerdo con la información disponible, este sería el tercer atentado registrado en lo que va del año contra representantes de medios informativos en el municipio.

Los hechos han generado una nueva movilización de corporaciones de seguridad, que mantienen la búsqueda del periodista y de los responsables de la agresión.

Hasta ahora, la información corresponde a las primeras versiones sobre lo ocurrido y se mantiene abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la privación de la libertad, identificar a los responsables y determinar el paradero de Eli Martínez.