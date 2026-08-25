Defensa detiene a siete sospechosos en tres cateos en Guanajuato

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en apoyo a la Fiscalía estatal, ejecutaron tres órdenes de cateo en los municipios de San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, con un saldo de siete presuntos responsables detenidos.

En su informe diario de resultados, el Gabinete de Seguridad detalló que en estas acciones el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró cuatro armas largas y nueve cortas; 37 cargadores, 529 cartuchos, tres miras telescópicas, dosis de metanfetamina, cocaína y mariguana.

El personal castrense también decomisó dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, cuatro radios de comunicación, una cuatrimoto y dos vehículos.

El Gabinete de Seguridad detalló que durante el lunes 24 de agosto se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.

El personal castrense también decomisó dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, cuatro radios de comunicación, una cuatrimoto y dos vehículos. Especial

Se reportó que, en Mazatlán, Sinaloa, en los poblados Las Iguanas, Puerta de San Marcos y Presa Picachos, fueron asegurados seis artefactos explosivos, tres cargadores y 30 cartuchos.

En el mismo municipio sinaloense, pero en el poblado El Bajío, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 380 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un vehículo.

En Hidalgo del Parral, Chihuahua, personal de la Defensa y de la Policía Estatal localizaron y aseguraron 27 piezas de explosivos, y 37 tubos con detonadores.

El Gabinete de Seguridad realizó un operativo en la localidad Tinaja de Vargas, de Tanhuato, Michoacán, en donde se aseguraron 12 armas de fuego, 21 cargadores, 550 cartuchos, 30 dosis de metanfetamina, 22 chalecos tácticos, 10 prendas tácticas; cuatro motocicletas, dos de ellas con reporte de robo, un vehículo y un inmueble.