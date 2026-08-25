FGR continúa investigando a Rocha Moya; citan hoy para designar Interino

El retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura fue imprudente, pues las investigaciones en su contra por presunto vínculo con la delincuencia organizada continúan, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

No sé cuál fue su decisión, ni tampoco qué fue lo que lo orientó a decir: ‘Ya vuelvo a tomar licencia’. Pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador en funciones”, explicó.

Señaló que la Fiscalía General de la República tiene carpetas abiertas contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y determinará si hay responsabilidades específicas contra el gobernador con licencia.

La mandataria insistió en que, dado que las indagatorias no se han cerrado, Rocha debe ser sustituido de forma definitiva al frente de la gubernatura.

Ayer, sin explicar los motivos, el Congreso de Sinaloa pospuso la sesión extraordinaria a la que había convocado para definir al gobernador interino. Integrantes del grupo parlamentario de Morena revelaron que no habían sido llamados a alguna reunión privada para ponerse de acuerdo en la designación de una persona de su propio partido.

Por la noche, el Congreso dio a conocer una nueva convocatoria para hoy, a las 8:00 horas.

Indagan a Rocha por crimen organizado

El momentáneo retorno de Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa no fue pertinente, fue imprudente y no tiene explicación, pues las investigaciones en su contra por presunto vínculo con la delincuencia organizada continúan, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo insistió en que el Congreso de Sinaloa debe ser el que a la brevedad deberá determinar quién será la persona que deberá concluir con el periodo de gobierno en la entidad, que concluye el 31 de octubre de 2027.

Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador hoy, otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él. Pero él tomó una decisión de regresar.

No sé cuál fue su decisión, ni tampoco qué lo orientó a decir: ‘Ya vuelvo a tomar licencia’. Pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador nuevamente en funciones”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum cuestiona regreso de Rocha al gobierno de Sinaloa

La presidenta se negó a asegurar que Rocha buscó la protección del fuero constitucional, tras la detención de Fausto “N”, quien acompañaba a Héctor Melesio Cuén cuando este fue baleado y murió a causa de sus heridas el 25 de julio de 2024.

En ese episodio, presuntamente estuvo presente Rocha, y fue el momento en que fue sustraído y trasladado a Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada por una supuesta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

La verdad no me parecía pertinente, por decir lo menos” (…) “No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir imprudente, porque no es un asunto personal, por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad?”, expuso la titular del Ejecutivo.

Investigaciones contra Rubén Rocha siguen abiertas

Sheinbaum puntualizó que las investigaciones en contra de Rubén Rocha siguen abiertas, no se han cerrado y, por tanto, debe ser sustituido de forma definitiva al frente de la gubernatura.

Bueno, todos saben que la fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones.

“La fiscalía pues está en su investigación y ya la fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas que se mencionaron si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador Rocha o del gobernador con licencia Rocha o no, pero sí hay investigación”, recalcó.

Sheinbaum dio, en los hechos, por concluido el gobierno de Rocha al pedir al Congreso de Sinaloa que elija a un gobernador o gobernadora interino que garantice profesionalismo en el ejercicio del poder y que logre cerrar la actual administración.

Insistió en que su gobierno no dejará a la deriva a la población de Sinaloa, pues se mantendrán los 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional en esa entidad, para mantener la seguridad.

Por Arturo Páramo.

Pese a tener mayoría de la 4T, el Congreso de Sinaloa no procesó ayer el relevo de Rubén Rocha Moya. Foto: Jesús Bustamante.

Hoy discuten relevo de Sinaloa; oposición acusa jaloneos

El Congreso de Sinaloa convocó nuevamente a sesión extraordinaria para designar a un gobernador interino en Sinaloa, luego de la licencia otorgada a Rubén Rocha Moya.

La sesión fue programada para hoy martes 25 de agosto a las ocho de la mañana, solicitando la presencia de los 40 legisladores con el único fin de discutir el tema.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso del Estado cita a una sesión extraordinaria, pues la primera fue pospuesta sin dar a conocer los detalles.

Sin embargo, algunos legisladores habían revelado no tener conocimiento sobre la propuesta a discutir y, aparentemente, tampoco había un consenso entre las bancadas.

Rocha Moya había regresado a sus funciones el pasado viernes 21 de agosto, pero solicitó otra licencia después de haber recibido el rechazo de su partido y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quienes se habían deslindado de su decisión.

Después de la cancelación de la sesión programada para ayer lunes, los dirigentes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron que sus legisladores irían en contra de cualquier propuesta relacionada con funcionarios ligados a Rocha Moya.

Irma Moreno, diputada del PRI. Foto: Especial.

Las diputadas priistas Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalles también manifestaron su rechazo a una posible propuesta que dé continuidad al rochismo en Sinaloa. Sin embargo, Morena tiene mayoría para designar a cualquier persona en el cargo.

Moreno Ovalles aseguró que no haber sesionado ayer para designar a una persona al frente del Poder Ejecutivo es un reflejo de los conflictos al interior de Morena, pues no dieron ninguna explicación para posponer la sesión extraordinaria.

La diputada Paola Gárate Valenzuela aseguró que los cambios de última hora fueron porque los morenistas pretendían colocar a una persona “incondicional” al gobierno de Rocha Moya. La también priista reveló que a los diputados les informaron de la cancelación de la sesión apenas unos minutos antes de la hora programada y fue a través de mensajes en sus celulares, sin ningún protocolo.

Los nombres que suenan para convertirse en gobernador interino de Sinaloa

El presidente de la Diputación Permanente, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, aseguró desconocer los motivos por los cuales se había pospuesto la sesión de ayer para nombrar a un gobernador interino.

Incluso, integrantes del grupo parlamentario de Morena revelaron no haber sido convocados a ninguna reunión privada con la intención de ponerse de acuerdo en la designación de una persona de su propio partido.

Entre los nombres más sonados se encuentran la diputada local Teresa Guerra Ochoa, los diputados federales Jesús Ibarra Ramos y Graciela Domínguez Nava, o el exsecretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, quienes se separaron de sus cargos hace algunas semanas, buscando representar a Morena en las elecciones de 2027.

Sin embargo, otro de los posibles candidatos podría ser el exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, por ser afín a la presidenta Claudia Sheinbaum y estar completamente alejado de los intereses de Rocha.

Por Jesús Bustamante.

*mcam