Congreso de Oaxaca aprueba la desaparición de poderes en Juchitán

El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de Juchitán de Zaragoza, electo para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

En sesión extraordinaria, dicho dictamen —presentado por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios— fue el único punto del orden del día.

Con 35 votos a favor, el pleno legislativo avaló la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo estatal para la disolución del cabildo, medida tomada a partir de la crisis de inseguridad que culminó con la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez, acusado por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno”, expuso el gobernador Salomón Jara Cruz, quien habrá de designar a un administrador municipal para dar certeza a la población de la localidad.

Resultados del pase de revista y desarme de la Policía Municipal

En una acción paralela, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca confirmó que durante la jornada de este viernes realizó un “pase de revista” en el cuartel de la Policía Municipal de Juchitán, donde se inspeccionaron las instalaciones y el equipo a cargo de la comandancia.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que durante la requisa se contabilizaron y aseguraron:

28 armas largas

27 armas cortas

2,029 cartuchos útiles de diversos calibres

El armamento quedó a resguardo del Depósito General de Armamento de la SSPC.

“Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento”, concluyó la institución gubernamental.