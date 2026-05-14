Casi linchan a un hombre en Tlaxcala por robarse una camioneta

Un hombre se salvó de ser linchado, pero no del escarmiento de los pobladores en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

El presunto delincuente fue golpeado por pobladores del Barrio de San Bartolomé.

Los hechos se registraron la noche del miércoles cuando el presunto delincuente robó una camioneta en el barrio de San Miguel.

Los propietarios al darse cuenta pidieron el apoyo y vecinos lograron interceptaron la unidad y le cerraron el paso.

El sujeto intentó huir a pie, pero el grupo de personas logró capturarlo.

Los pobladores enojados bajaron de la camioneta al sujeto, quien pretendía darse a la fuga para llegar a la vía corta.

El presunto delincuente fue golpeado por la turba, quienes le preguntaban su nombre y su domicilio mientras lo golpeaban.

Dentro de sus pertenencias le encontraron las llaves de la camioneta y una arma.

Una vez que los pobladores lo tenían sometido, una mujer que circulaba en otra unidad intentó defenderlo de la turba, pero no lo logró.

La mujer también fue retenida y más tarde fue puesta a disposición de la Fiscalía de Tlaxcala junto con el presunto ladrón.

Ambas unidades, la robada y la de la mujer, fueron trasladadas para la puesta a disposición correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

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JCS