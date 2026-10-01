Conflicto de pareja detrás de multihomicidio en Montemorelos; Cinthya Tamez posible responsable

Una discusión entre la pareja durante la noche y madrugada previas al multihomicidio en Montemorelos es una de las líneas que investiga la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para establecer qué ocurrió con una familia de cinco integrantes localizada sin vida en dos puntos del fraccionamiento Los Fresnos.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que los indicios obtenidos hasta ahora permiten establecer de manera preliminar una posible secuencia de los hechos, aunque todavía faltan diligencias para confirmar las circunstancias y el móvil.

Lo que se tiene de alguna forma preliminar es que al parecer hubo un mal entendido, un enojo entre la pareja y en diferentes horas de la madrugada pasó el hecho”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar expuesta por Flores, primero habrían ocurrido los disparos contra la pareja y los dos menores que permanecían en el domicilio. Posteriormente, la mujer habría salido de la vivienda con su hijo menor y abordado una camioneta, donde ocurrió el segundo ataque.

Son cuatro personas fallecidas aparentemente victimadas por la madre. Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y de los dos menores y posteriormente sale y víctima al menor y después se priva de la vida”, señaló el fiscal.

El arma calibre .38 y los casquillos

Uno de los principales elementos incorporados a la investigación es el arma de fuego localizada junto a Cinthya Tamez, quien también fue encontrada sin vida.

Flores indicó que se trata de una pistola automática calibre .38 y que los peritajes realizados hasta el momento establecieron una coincidencia entre los casquillos encontrados en la escena donde fue localizada la mujer y los indicios balísticos relacionados con las otras víctimas.

Es un calibre 38, una pistola automática. Tenemos la identidad de los menores, las causas de las muertes. Los casquillos coinciden de los ubicados en donde se priva de la vida la señora con los diversos occisos que se encontraban en el domicilio”, explicó.

El hallazgo de los cuerpos se produjo en dos escenarios. En una camioneta Jeep fueron localizados Cinthya Abigail Tamez y su hijo menor, mientras que en el domicilio fueron encontrados su pareja sentimental y los otros dos menores. La Fiscalía confirmó posteriormente la identidad de las cinco víctimas.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que los indicios obtenidos hasta ahora permiten establecer de manera preliminar una posible secuencia de los hechos. Facebook

¿Qué ocurrió antes del multihomicidio en Montemorelos?

La investigación busca establecer qué ocurrió durante las horas previas al ataque. Según la información expuesta por el fiscal, la pareja habría sostenido una discusión cuyo motivo todavía no ha sido determinado.

La autoridad también analiza si hubo consumo de bebidas alcohólicas antes de los hechos.

Al parecer hay alguien quien refiere que un día antes estuvieron repartiendo juntos en los razers que estuvieron ingerir dos bebidas, cervezas en concreto, en el cateo hubo evidencia de la existencia de cerveza y una botella de whisky”, declaró Flores.

La Fiscalía, sin embargo, todavía espera los resultados de los exámenes toxicológicos practicados a los adultos, particularmente a la mujer, para determinar si existía presencia de alcohol u otras sustancias al momento de los hechos.

Faltan cámaras y entrevistas a vecinos

El fiscal precisó que la investigación no está concluida y que todavía deben realizarse diversas diligencias para corroborar la reconstrucción preliminar.

Entre ellas se encuentran las entrevistas con vecinos de la zona y la revisión de posibles cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado movimientos alrededor del domicilio y del sitio donde fue localizada la camioneta.

También deberán integrarse los resultados de los estudios periciales y toxicológicos para determinar con mayor precisión las condiciones en las que ocurrieron los hechos.

Por ello, aunque la principal hipótesis expuesta por la Fiscalía apunta a que Cinthya Tamez habría atacado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida, esta reconstrucción permanece sujeta a la confirmación de los peritajes y demás diligencias ministeriales.