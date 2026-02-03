Confinan de manera permanente 644 kilos de mercurio líquido asegurados en Manzanillo, Colima

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el retiro, transporte y disposición final de un cargamento con 644 kilogramos de mercurio en estado líquido, contenidos en 48 rodillos de banda transportadora, que fueron asegurados precautoriamente en el Puerto de Manzanillo, Colima.

Con esta acción, se da cumplimiento al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, combatiendo el tráfico internacional de este elemento altamente tóxico para los seres humanos, los animales y el medio ambiente”, indicó.

En un comunicado de prensa, la Profepa destacó que el cargamento fue asegurado en 2022 por no contar con autorización para su exportación.

El mercurio es altamente tóxico para los seres humanos, los animales y el medio ambiente Foto: Especial

“En ese momento fue declarado por el exportador como ‘mercancía no regulada por la Semarnat’, al utilizar un arancel no aplicable a la naturaleza real del contenido”, detalló.

Durante el proceso de verificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detectó el cargamento y solicitó la intervención de inspectores de la Profepa para identificar la sustancia contenida en los rodillos.

Tras la revisión correspondiente, los inspectores federales confirmaron la presencia de mercurio en estado líquido, por lo que solicitó a la ANAM la inmovilización del cargamento e inició el procedimiento administrativo para ordenar las medidas correctivas correspondientes e imponer la sanción económica procedente.

En cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad química y del Convenio de Minamata, el 17 de enero de 2026 el cargamento fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, control y manejo ambiental adecuado, desde el Puerto de Manzanillo hasta el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, con destino a una empresa de servicios autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde será sometido a un proceso de estabilización y confinamiento permanente.

La exposición al mercurio representa un grave riesgo para la salud humana, especialmente durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de la vida.

Además puede afectar los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

La Profepa destacó que el cargamento fue asegurado en 2022 Foto: Especial

JCS