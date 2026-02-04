La FIIE: donde el talento emprendedor de México toma rumbo

Hablar de emprendimiento en México no debería ser un ejercicio retórico ni una consigna optimista. Debería ser, ante todo, un acto de responsabilidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas no sólo representan la base de nuestra economía; representan la voluntad diaria de millones de personas que deciden invertir, innovar y generar empleo, aun cuando el entorno no siempre acompaña.

Desde la Coparmex lo vemos todos los días. Las mipymes avanzan con creatividad y determinación, pero también enfrentan obstáculos persistentes: rezagos tecnológicos, falta de información clara, dificultades para acceder a financiamiento, exceso de trámites y, en muchos casos, soledad en la toma de decisiones. En ese contexto, crecer no depende únicamente del esfuerzo individual, sino de contar con ecosistemas que acompañen y fortalezcan.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, la FIIE, nace precisamente de esa convicción. No como un evento aislado, sino como un espacio pensado para que las empresas encuentren rumbo. Un punto de encuentro donde el conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en una herramienta práctica; donde las ideas se contrastan con la realidad y las decisiones se toman con mayor claridad.

A lo largo de sus ediciones, la FIIE se ha consolidado como un lugar donde convergen emprendedores, empresas en crecimiento, aliados estratégicos, especialistas y líderes que entienden que el desarrollo empresarial no ocurre en solitario. Ahí se comparten experiencias, se generan conexiones y, sobre todo, se abren oportunidades reales para profesionalizar los negocios y hacerlos más competitivos.La edición 2026 representa un paso más en esa evolución. Durante dos días, en el World Trade Center de la Ciudad de México, la FIIE reunirá contenidos enfocados en los desafíos que hoy definen el futuro empresarial: innovación, transformación digital, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, cadenas de valor y talento humano. No desde la teoría, sino desde la aplicación concreta en la realidad de cada negocio.

Uno de los momentos más relevantes de esta edición será la presentación de Crece Mi Negocio, una plataforma impulsada por inteligencia artificial generativa que busca extender el impacto de la FIIE más allá del evento. Su objetivo es claro: acompañar a las empresas durante todo el año con diagnósticos, rutas personalizadas, capacitación y una red de aliados que aporten soluciones reales. Porque el crecimiento sostenido requiere continuidad, no sólo inspiración.

La FIIE también es un espacio para escuchar y aprender. Las conferencias magistrales, los paneles y los talleres prácticos permiten a emprendedores y empresarios entender que innovar no siempre significa reinventarlo todo, sino tomar mejores decisiones, anticiparse a los cambios y construir modelos de negocio más sólidos y sostenibles.

En un país que busca consolidar su desarrollo económico, fortalecer a las mipymes no es opcional. Es una condición indispensable para generar empleo formal, impulsar la competitividad y construir un México mejor . La FIIE representa esa visión: una apuesta por el talento emprendedor, por la colaboración y por un crecimiento que se construye con rumbo.

Porque cuando las empresas cuentan con herramientas, acompañamiento y comunidad, no solo crecen los negocios. Crece el país.