Cáncer en México: el diagnóstico llega cuando la batalla ya está perdida

El cáncer sigue ganando la batalla, lamentablemente, en muchos hogares mexicanos. A pesar de ser una enfermedad que se puede prevenir, más de 70% de los pacientes llegan al médico cuando el tumor cancerígeno ya no es curable.

Un marcador que las autoridades de salud han tratado de revertir sexenio tras sexenio sin lograrlo, porque es mucha la demanda: 207 mil nuevos casos anuales y muy alta la mortalidad: 96 mil defunciones cada año, de acuerdo a las más recientes estadísticas del Inegi. Frente a este panorama, hay un dato para preocuparse que da la Organización Panamericana de Salud: 1 de cada 5 personas recibirá un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida; sin embargo, las probabilidades de diagnóstico oportuno, manejo adecuado y seguimiento continuo dependerán en gran medida del país de residencia, del sistema de salud y de la disponibilidad de recursos. En México, a pesar de que el sistema de salud se encamina a una universalización en la atención, la realidad es que las brechas de acceso y calidad siguen marcando diferencias significativas en los resultados en salud. Hay falta de equipos, de medicamentos y de oncólogos en muchos hospitales del sector salud del país, concluye Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.

En América Latina, el acceso a un medicamento innovador puede tardar entre 3 y 5 años, después de su aprobación por las autoridades sanitarias. Para Francisco Olguín, líder médico de Oncología de Pfizer México, se requiere un enfoque integral centrado en el paciente y en el fortalecimiento del sistema de salud para cerrar esta brecha entre la innovación y el acceso. Este día se celebra el Día Mundial contra el Cáncer 2026, y en nuestro país hay dos noticias, una mala y una buena. La mala es que se ha incrementado el cáncer de pulmón entre las mujeres a causa del consumo de tabaco, de acuerdo a cifras del Inegi. La buena es que, como lo anunciara el año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum, habrá un modelo de atención universal de cáncer de mama que buscará garantizar diagnósticos y tratamientos médicos oportunos.

ABATELENGUAS

La Secretaría de Salud está metiendo el acelerador con todo a la vacunación contra el sarampión. Lo que en el sexenio pasado dejaron de hacer, hoy el equipo de salud estatal y federal colocó puestos de vacunación hasta en los mercados, centrales camioneras y plazas comerciales. Y es que el sarampión no les está dando tregua. Las últimas cifras indican aumento de casos. Van siete mil 909 casos acumulados y 27 defunciones de 2025 a 2026.

BAJO EL MICROSCOPIO

En el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) vuelve a encenderse una alarma: licitaciones con requisitos tan específicos que sólo ciertas empresas parecen capaces de cumplirlos. Cuando las reglas del juego se afinan demasiado, la competencia desaparece y el proceso se vuelve sospechosamente predecible. El asunto está acompañado por otro dato inquietante: el robo de 2 millones de pesos en efectivo en la casa de Oliver Chavarría Íñiguez, director de Administración e Informática del organismo. Denunció el hecho, sí, pero la presencia de tanto dinero en su domicilio abrió preguntas legítimas que no han tenido respuesta pública. El Senasica es responsable de la sanidad agroalimentaria del país y no puede operar con sombras. ¿Rigor técnico o reglas a modo? La respuesta está en los órganos de control.