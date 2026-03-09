Conductor les da el paso y motociclista las atropella

Un motociclista atropelló a una mujer y a su hija en pleno centro de Calpulalpan, Tlaxcala; tras el hecho, tomó su automotor y escapó del lugar.

En la grabación se puede observar el momento en el que el motocilista atropella a la mujer y su hija, quienes cruzan la calle en el momento en el que un vehículo les cede el paso; debido al hecho, la mujer se golpea la cabeza al intentar proteger a su hija.

Debido al impacto, la mujer, la niña y el motociclista quedaron en el asfalto. El primero en reaccionar fue el motociclista quien se levantó y auxilió a la niña. Mientras que debido al fuerte golpe, la mujer continuó inconsciente.

Vecinos del lugar arribaron a la zona del impacto e intentaron auxiliar a la mujer, momento que aprovechó el motociclista para tomar su automotor y escapar del lugar.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer y la trasladaron al hospital general de Calpulalpan.

Padre e hija son atropellados en San Mateo Atenco

Por Blanca Betán

El pasado 9 de febrero, Faustino y su hija María Milagros fueron atropellados por una camioneta cuando iban en su bicicleta en San Mateo Atenco, Estado de México. Se sabe que el papá llevaba a su niña a la escuela cerca de las 6:21 de la mañana.

En las imágenes se puede ver cómo la camioneta embiste al padre y a la niña, ambos salen ‘volando’ contra un poste, Padre e hija quedan tirados, la bicicleta deshecha y junto los útiles, mochila y demás pertenencias regadas.

Tras el impacto, las víctimas intentan moverse, el padre busca ayudar a su hija, momento que aprovecha el conductor de la camioneta para huir.

El responsable del atropellamiento se dio a la fuga, pero vecinos lo identificaron y se movilizaron a su domicilio en el Fraccionamiento El Fortin para exigir su detención.

Luego de 5 horas de protesta por parte de los vecinos, a las 13:30 horas el sujeto se entregó a las autoridades federales quienes lo trasladaron al MinisterioPúblico.

El sujeto no quería salir por temor a ser linchado, pero los vecinos acordaron que no le harían daño y que lo que querían es que se entregara a las autoridades.

La hermana de Faustino y tía de Milagros detalló que él tiene varias lesiones en la pierna izquierda, “la niña golpes en la cadera y decía que sus piernas no las sentía en el momento. Para mí fue un intento de homicidio’, detalló Cecilia Bernal.

Mi hermano iba en su bicicleta en su carril y en las imágenes se ve que es embestido por este tipo, busco justicia al 100%, si él pierde la pierna busco que este hombre se haga responsable de todos los gastos médicos y psicológicos.

