Rompen monotonía de la rueda de prensa

La rueda de prensa de este lunes tuvo características destacadas a las del resto de los días.

No se desarrolló en Palacio Nacional sino en el renovado Hospital de Oncología de La Mujer, en la zona de Cuautepec, al norte de la Ciudad de México.

La rueda de prensa inició cerca de una hora más tarde de lo habitual, y la presidenta además realizó un recorrido televisado por el nuevo hospital, algo inusual en sus visitas a infraestructura o equipamiento en sus giras por el país.

Al retomar la rueda de prensa, niños de una escuela secundaria 259, contigua al hospital, asomaron desde las ventanas de su salón, en el segundo piso del plantel, para gritar “¡Presidenta, presidenta!”

Sus gritos se alcanzaron a escuchar hasta el estacionamiento del hospital, llamando la atención de la presidenta.

Inició la sesión de preguntas y los gritos de los niños arreciaron desde su salón.

También lanzaron gritos de “¡Brugada, Brugada!”, cuando la jefa de Gobierno tomó la palabra durante la rueda de prensa.

Lo estudiantes finalmente retornaron a sus clases.

Fuera del hospital cientos de personas acudieron a recibir a la presidenta, a su llegada al inmueble ubicado en el norte de la Ciudad de México.

