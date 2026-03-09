México participa en reunión trilateral sobre seguridad durante el Mundial 2026

En preparación para la Copa Mundial de Futbol 2026, una delegación mexicana integrada por funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como representantes de los estados sede, participaron en la reunión trilateral sobre Cooperación en Seguridad de Grandes Eventos, celebrada en Washington, Estados Unidos.

Dicha reunión fue organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y estuvo encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Randim.

Durante dos días de trabajo se intercambiaron experiencias con expertos en grandes eventos deportivos y de las Naciones Unidas, se analizaron los marcos nacionales de seguridad, identificaron desafíos comunes y se fortalecieron los mecanismos de intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para la diplomacia deportiva, imagen país y la protección de grandes eventos internacionales.

En la sesión inaugural, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, destacó que nuestro país está preparado y listo para recibir a los miles de aficionados que estarán presentes particularmente en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, pero también en otras entidades durante los meses de junio y julio próximos.

En este sentido, Encinas destacó que el país avanza en la coordinación con sus socios de América del Norte para garantizar que este torneo se desarrolle en condiciones de seguridad y cooperación.

El encuentro contó con la participación de los agregados militar y naval de la Misión Permanente ante la OEA, así como de delegaciones de expertos de México, Estados Unidos y Canadá.

La Cancillería resaltó en un comunicado que “estos esfuerzos forman parte de la estrategia integral de seguridad que desarrollan autoridades del Gobierno de México, en coordinación con la FIFA, para garantizar la integridad de los asistentes, delegaciones internacionales y participantes durante el torneo.

El encuentro permitirá recopilar las lecciones aprendidas por México, Estados Unidos y Canadá en la organización conjunta de esta Copa Mundial”.

También estuvieron presentes Alfonso Zegbe, jefe de la Unidad de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el coronel Rubén Arana, jefe del Grupo Operativo del Centro Coordinador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la Secretaría de la Defensa Nacional; funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Pamela Reducindo, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Comisario Jorge Sergio Ron Cárdenas, director general del Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León.

jcp