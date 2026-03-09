Atacan camioneta familiar y matan a niño de 5 años; hieren a su mamá y a su hermanita

Un menor de cinco años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, hecho en el que también resultaron lesionadas su hermana de 11 años y su madre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 horas de este lunes 9 de marzo al exterior de un supermercado ubicado sobre la avenida Acapulco, en su cruce con la calle Girasol, en la colonia Las Margaritas.

En ese punto, las autoridades recibieron el reporte de varias personas heridas por arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Según la información preliminar, el menor viajaba en una camioneta blanca junto con su madre, una mujer de entre 35 y 40 años de edad, y su hermana de 11 años, cuando sujetos armados se aproximaron y abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraban.

Durante el ataque, los agresores realizaron múltiples disparos contra la unidad, impactando principalmente la parte trasera del vehículo. Uno de los proyectiles alcanzó al menor en la cabeza, provocándole una herida de gravedad.

Tras la agresión, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas y trasladaron al niño de urgencia a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

En el mismo ataque resultó lesionada su hermana, una niña de 11 años de edad, quien sufrió heridas por esquirlas de bala en los brazos. También su madre presentó lesiones durante el incidente, por lo que ambas recibieron atención médica.

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque armado habría estado dirigido contra el papá y esposo de las víctimas, el cual viajaba en el mismo vehículo, quien aparentemente era el objetivo de los agresores.

