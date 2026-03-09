Granizada "pinta" de blanco la México-Pachuca

Una fuerte lluvia acompañada de granizo y rachas intensas de viento provocó diversas afectaciones la tarde de este lunes en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde varias calles quedaron anegadas y se registraron complicaciones viales, principalmente sobre la carretera México–Pachuca.

El fenómeno meteorológico sorprendió a habitantes y automovilistas, quienes enfrentaron acumulación de agua y hielo en distintos tramos de la vialidad, lo que redujo la visibilidad y generó tránsito lento en la zona.

Autoridades municipales informaron que, tras el inicio de la precipitación, elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil desplegaron cuadrillas de supervisión para recorrer distintos sectores del municipio, con el objetivo de detectar puntos críticos y atender cualquier contingencia derivada de la tormenta.

Granizada en la México - Pachuca Foto: Especial

De acuerdo con los reportes preliminares, se registraron encharcamientos en vialidades y áreas habitacionales, por lo que las brigadas operativas se mantienen en monitoreo constante para prevenir mayores afectaciones.

También se dio a conocer que los principales cárcamos de la cabecera municipal operan de manera normal, lo que permite agilizar el desalojo del agua pluvial y disminuir el nivel de acumulación en calles y avenidas.

Calle inundada en Tizayuca Foto: Especial

Entre las colonias donde se reportó mayor presencia de lluvia y posibles afectaciones se encuentran Huitzila, Atempa, Lázaro Cárdenas, Nuevo Tizayuca, Villa Magna, Tizayuca Centro, Tepojaco y Sadasi.

Debido a las condiciones en varias calles, elementos de seguridad pública activaron patrullas y camionetas para apoyar a peatones a cruzar zonas anegadas y facilitar su traslado hacia áreas seguras.

Pobladores de Hidalgo abordaron patrullas para trasladarse Foto: Especial

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas, conducir con cuidado y no tirar basura en la vía pública o rejillas, ya que esto puede provocar obstrucciones en el sistema de drenaje.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, los cuerpos de emergencia continúan atentos ante la posibilidad de que se presenten nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Granizada en la México – Pachuca Foto: Especial

Granizadas y lluvias alivian riesgo de incendios forestales

El pasado jueves se registraron lluvias y caída de granizo en distintas regiones del estado de Hidalgo, particularmente en los municipios de Tulancingo e Ixmiquilpan, donde el fenómeno sorprendió a habitantes y dejó acumulaciones de hielo en calles, techos y espacios abiertos.

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades locales, la precipitación fue intensa por algunos momentos y estuvo acompañada de granizo de tamaño pequeño a mediano.

Aunque se reportaron algunos encharcamientos en vialidades, no se informó de daños mayores ni afectaciones de gravedad.

En la capital del estado, Pachuca, así como en municipios cercanos, la lluvia se presentó de manera intermitente durante la tarde, lo que ayudó a disminuir la sensación de calor luego de varios días con altas temperaturas y ambiente seco.

Asimismo, las lluvias aliviaron el riesgo de incendios forestales en Hidalgo.

