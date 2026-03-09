Locales y cabañas quemadas en Zicatela no tenían mantenimiento: PC de Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca informó que ninguno de los locales calcinados en la playa Punta Zicatela, de Puerto Escondido, contaba con un protocolo que permitiera atender un siniestro como el ocurrido la madrugada del viernes en el destino turístico de relevancia internacional.

Manuel Maza Sánchez, titular del organismo, expuso a la prensa que la causa del siniestro fue por un corto circuito, lo que generó que el fuego se extendiera en diversos locales, a partir de que los levantaron con materiales inflamables como palmera y madera.

Derivado del incendio registrado en Punta Zicatela, el fuego se propagó rápidamente debido a la velocidad del viento registrada en ese momento, así como por el tipo de materiales con los que estaban construidas palapas y establecimientos de la zona”, detalló.

A lo anterior – agregó –las instalaciones eléctricas tenían hasta 30 años de antigüedad, lo que incrementa el riesgo de fallas por deterioro del cableado.

El reporte técnico de Protección Civil reporta que en la zona siniestrada, a un costado de la playa, donde se practica surfing, predominaban inmuebles comerciales con estructuras de concreto y madera, con techos de palma y venta de alimentos y mercancías, lo que incrementó la conflagración.

El funcionario detalló que el siniestro dejó afectaciones en 20 locales comerciales, 15 palapas y 40 cabañas, además de daños parciales en 35 palmeras de cocotero ubicadas en el corredor turístico.

Por otra parte, el gobierno estatal refrendó que se realizará una campaña de difusión y promoción para comunicar que Punta Zicatela sigue activa para recibir a los visitantes, en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Asimismo, confirmó que mediante Ban Oaxaca “facilitar créditos hasta por 185 mil pesos para la reactivación de sus negocios y estar aptos para ofrecer servicios al turismo”.

RLO