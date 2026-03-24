Carambola en la México-Querétaro deja dos muertos

Un fuerte accidente vehicular múltiple se registró sobre la Carretera 57 México- Querétaro, a la altura del Estadio Corregidora, en dirección hacia Celaya, involucrando a varios tractocamiones y automóviles particulares, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los informes, el percance ocurrió cuando varias unidades pesadas y vehículos ligeros colisionaron en cadena, provocando severos daños materiales y dejando a varias personas atrapadas entre los restos de las unidades. Testigos en el lugar alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, los cuales arribaron minutos después para iniciar las labores de auxilio.

Carambola en la México-Querétaro Emmanuel Rincón

Elementos de rescate, en coordinación con paramédicos, realizaron la valoración de un total de 17 personas involucradas en el accidente. De ellas, 14 fueron reportadas en condición estable y atendidas en el sitio, mientras que una persona presentó lesiones las cuales ameritaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, el hecho dejó un saldo fatal de dos personas que perdieron la vida en el lugar, situación que obligó a los equipos de rescate a desplegar maniobras de extracción vehicular pesada para liberar los cuerpos, debido a que quedaron prensados entre las estructuras de los vehículos siniestrados.

Las labores de atención se extendieron durante varias horas en medio de un operativo coordinado entre bomberos, paramédicos, personal de protección civil y autoridades de seguridad, quienes también implementaron cierres parciales y desvíos para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por esta importante vía.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente; sin embargo, no se descarta que factores como el exceso de velocidad, la falta de distancia entre unidades o las condiciones del camino hayan contribuido al percance.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada, especialmente en tramos de alta circulación como la Carretera 57, considerada una de las más transitadas del país.

Carambola en la México-Querétaro Emmanuel Rincón

vjcm