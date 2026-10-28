Condenan a Totoabero a 4 años de prisión y pago de 19 millones de pesos, como reparación del daño.

Tras siete años de proceso legal, un Tribunal de Enjuiciamiento en Mexicali, Baja California, estableció sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y el pago de 19 millones 27 mil 591 pesos como reparación del daño en contra de Jorge "N", quien el 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Sonora con 41 vejigas natatorias o "buches" de pez Totoaba (Totoaba macdonaldi).

El sujeto fue aprehendido por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal en un puesto de control, en posesión de 35 envoltorios escondidos en un vehículo con placas de California, Estados Unidos, que contenían el producto marino en veda desde 1975, por ser una especie endémica, exclusiva del Alto Golfo de California, "en peligro de extinción", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

Delitos contra la biodiversidad

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que el "totoabero", fue encontrado culpable de delitos contra la biodiversidad, establecidos en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con las agravantes de fin comercial y afectación al Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera y Delta del Río Colorado.

Destacó que la autoridad ambiental participó como coadyuvante de la Fiscalía General de la República (FGR), en específico de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (FEIDA), además de que fungió como parte ofendida y parte técnica desde la integración de la carpeta de investigación hasta la emisión de la sentencia.

Subrayó que durante estos años, antes de llegar al juicio oral, hizo aportaciones jurídicas y legales, así como dictámenes periciales de identificación de especies y cuantificación del daño ambiental considerado por el juzgador en la determinación, lo que garantizó la reparación integral del daño por la afectación a la Totoaba la vaquita marina y el ecosistema.