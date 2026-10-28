Asesinan al defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez en Chenalhó, Chiapas

El activista y defensor de derechos humanos indígenas Reynaldo Pérez Pérez fue asesinado tras recibir siete impactos de bala en la comunidad de Yabteclum, perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles cuando se encontraba en un taller mecánico y dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, según confirmó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Ante este violento suceso, la fiscalía estatal desplegó un grupo especial de ministerios públicos en la zona para realizar el levantamiento de indicios y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La agresión se registró en un contexto de vulnerabilidad que la víctima ya había advertido, pues el propio defensor había denunciado oportunamente amenazas de muerte en su contra.

Reynaldo Pérez Pérez desempeñaba un papel fundamental de acompañamiento comunitario, ya que asesoraba a familias desplazadas de la comunidad de Santa Martha, así como a otros grupos en situación de desplazamiento asentados en Yabteclum, lugar donde previamente la población había alertado sobre la presencia y operación de civiles armados.

Además, Pérez Pérez se destacaba por su labor institucional y comunitaria al fungir como mediador en el conflicto territorial sostenido entre los municipios de Aldama y Chenalhó, priorizando la resolución pacífica de las disputas en la región de los Altos de Chiapas.