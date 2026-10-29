Martí Batres lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Martí Batres, director del ISSSTE, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

A través de sus redes sociales, el funcionario posteó diversas fotos donde se le observa junto a Cárdenas Solórzano, de quien dijo, abrió paso a la democracia mexicana.

“Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

En 1988 cambió para siempre la correlación de fuerzas en México.

Su participación fue decisiva para terminar con la era del Partido de Estado y abrir paso a la democracia”.

Como compañeros de lucha la izquierda mexicana, Martí Batres enfatizó que Cárdenas Solórzano fundó la primera gran oposición política al neoliberalismo.