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Martí Batres lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Martí Batres, director del ISSSTE, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano

Por: Patricia Rodríguez Calva

Martí Batres, director del ISSSTE, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.
Martí Batres, director del ISSSTE, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.Especial

Martí Batres, director del ISSSTE, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

A través de sus redes sociales, el funcionario posteó diversas fotos donde se le observa junto a Cárdenas Solórzano, de quien dijo, abrió paso a la democracia mexicana.

“Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. 

En 1988 cambió para siempre la correlación de fuerzas en México.

Su participación fue decisiva para terminar con la era del Partido de Estado y abrir paso a la democracia”.

Como compañeros de lucha la izquierda mexicana, Martí Batres enfatizó que Cárdenas Solórzano fundó la primera gran oposición política al neoliberalismo.

También le dio un gran impulso a la izquierda y al movimiento popular, constituyendo la primera gran oposición política al neoliberalismo. Puso en el centro de la agenda nacional temas fundamentales como la educación pública, la soberanía energética y las libertades políticas. Y fue un precursor del movimiento que hoy transforma a México”, escribió el titular del ISSSTE.

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