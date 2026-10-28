Tamaulipas concentra proyectos energéticos por 7 mil millones de dólares

Américo Villareal Anaya, gobernador de Tamaulipas, informó que el estado concentra proyectos aprobados de generación energética por 7 mil millones de dólares y se prepara para una nueva etapa de expansión industrial.

Estas medidas contemplan inversiones en electricidad, hidrocarburos, gas natural y energías renovables.

Durante la inauguración del Congreso Internacional de Energía 2026, que reunió a más de seis mil participantes en Expo Tampico, los embajadores de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, así como directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se reconoció el potencial estratégico de la entidad para el futuro energético de México.

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Por otra parte, se informó que la entidad cuenta con recursos e infraestructura portuaria, industrial y logística que permite ofrecer condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

“Lo que buscamos es vincular el crecimiento del sector con el desarrollo regional, la justicia energética y el bienestar de la población”, puntualizó.

Australia destaca proyecto petrolero y generación de empleos

Frente a Crispin Conroy, embajador de Australia en México, se dio a conocer uno de los proyectos internacionales el cual lleva por nombre Trion, cuya relevancia contempla la generación de 6 mil 500 empleos durante su construcción y un promedio de mil 500 puestos de trabajo anuales durante su vida útil.

Por su parte, la embajadora de Dinamarca, Vanessa Vega Sáenz, consideró que Tamaulipas reúne condiciones para convertirse en un centro industrial y logístico especializado en energía eólica marina y almacenamiento subterráneo de gas natural.

CFE y Pemex reconocen posición estratégica de Tamaulipas

La relevancia de la entidad también fue destacada por representantes de las dos principales empresas energéticas del Estado mexicano.

Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de la CFE, señaló que el Congreso Internacional de Energía permite identificar proyectos prioritarios y fortalecer las acciones orientadas a la autosuficiencia y justicia energética del país.

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Asimismo, el director de Planeación, Coordinación de Desempeño y Sostenibilidad de Pemex, Mauricio Camarena Páez, subrayó que el estado de Tamaulipas mantiene una posición estratégica por sus recursos de hidrocarburos, infraestructura de procesamiento y capacidad logística.

“Aquí están la Cuenca de Burgos, la refinería Madero, el complejo procesador de gas Arenque y toda la infraestructura logística que abastece al noreste de nuestro país”, expresó.

Para finaliza, Américo Villarreal sostuvo que la expansión energética de Tamaulipas debe traducirse en mayores oportunidades para las empresas locales y en desarrollo regional.