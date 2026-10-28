PAN y PRD exigen renuncia de consejero electoral en Sonora, relacionado con Guadalupe Taddei

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigen la renuncia de Nery Ruiz Arvizu como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora).

El Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, a través de su presidenta Celina Aldana, exigió la renuncia de Nery Ruiz Arvizu como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora).

La dirigencia nacional panista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos federales vinculados al caso.

Se solicita aclarar los vínculos de Ruiz Arvizu con Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades en contrataciones millonarias.

Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora Especial

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sonora no exigió la renuncia de Nery Ruiz Arvizu como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), sino que demandó transparencia y rendición de cuentas ante las polémicas por contrataciones vinculadas al caso de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Esta exigencia se suma a la solicitud similar del PRI, que también demandó la separación temporal del cargo para investigar conflictos de interés.

Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sonora Especial

PRI: Solicitó la renuncia y separación temporal del cargo para investigar presuntas irregularidades en contratos por más de 156 millones de pesos adjudicados a empresas vinculadas a la red de contratistas de Guadalupe Taddei, ex presidenta del INE.

PAN: Además de exigir la salida de Ruiz, la dirigencia nacional panista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos federales relacionados con los mismos señalamientos.

Contexto: Los partidos argumentan que Ruiz trabajó bajo las órdenes de Taddei durante su gestión en el IEE Sonora (2014-2021) y que su permanencia compromete la transparencia e imparcialidad electoral rumbo a las elecciones de 2027.

Reacciones adicionales: El PAN en Sonora se sumó a la exigencia de renuncia y transparencia. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, criticó la petición del PRI, argumentando que carece de autoridad moral para denunciar corrupción.

Acciones legislativas: Diputados priistas solicitaron una comparecencia de Ruiz Arvizu ante el Congreso estatal, petición que fue rechazada por la mayoría de Morena. También se ha planteado solicitar al INE la remoción de todos los consejeros estatales por conflicto de interés.