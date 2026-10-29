Salud lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas; destaca su legado democrático

La Secretaría de Salud federal, que encabeza David Kershenobich, lamentó el deceso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En una esquela publicada a través de sus redes sociales, la dependencia destacó el compromiso con la democracia de quien fuera en tres ocasiones candidato presidencial.

Al enviar condolencias a su familia, enfatizó que Cárdenas Solórzano fue una figura fundamental de la vida pública nacional.

“La Secretaría de Salud del Gobierno de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la vida pública nacional, cuya trayectoria estuvo marcada por su compromiso con la democracia, la justicia social y el bienestar de México”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos con respeto y solidaridad en estos momentos de profundo dolor”.

Descanse en paz”, se lee en el mensaje de la Secretaría de Salud.

*mcam