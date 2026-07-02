Condenan a 113 años de prisión a médico que abusó y asesinó del niño Mateo

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) obtuvo una sentencia de 113 años, cuatro meses y 15 días de prisión contra Christian Augusto Jafet “N”, declarado responsable del asesinato del niño Mateo Santiago, de 11 años.

De acuerdo con la FGE, la condena corresponde a “los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición”, por lo que el sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de León.

Asimismo, se impuso una multa por $492,559 y por reparación del daño $745,798; que en suma ascienden a más de un millón doscientos mil pesos”, añadió la institución.

El caso de Mateo Santiago

El caso comenzó en febrero de 2025, cuando Mateo Santiago, de 11 años, salió de la secundaria al terminar sus clases y se dirigió a un consultorio médico en León, Guanajuato, donde por las tardes realizaba labores de limpieza.

Tras ese momento, el menor dejó de tener contacto con su familia, lo que dio origen a una intensa búsqueda encabezada por familiares, vecinos y autoridades. Conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía identificó como principal sospechoso a Christian Augusto Jafet “N”, médico que laboraba en el consultorio al que acudía el niño.

Las autoridades informaron que, al ser detenido, el médico intentó quitarse la vida con un arma de fuego. Posteriormente, según la investigación oficial, confesó el abuso cometido contra el menor y su posterior asesinato.

Como parte de las indagatorias, el análisis de las cámaras del C4 permitió reconstruir la ruta que siguió Mateo Santiago desde la secundaria hasta el consultorio donde fue visto por última vez.

Desde el 5 de febrero, familiares, amigos y vecinos emprendieron una búsqueda por distintos puntos de León, colocando fichas de búsqueda y solicitando información en viviendas y establecimientos comerciales.

Finalmente, el cuerpo del menor fue localizado en la comunidad de Lagunilla, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, sitio que Christian Augusto Jafet “N” señaló ante las autoridades como el lugar donde abandonó los restos de la víctima.