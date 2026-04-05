CONCAMIN se deslinda de paro y pide diálogo para evitar afectaciones económicas y sociales

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje, como ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT se deslindaron del paro nacional de transportistas convocado para este lunes 6 de abril y llamaron a las partes a privilegiar el diálogo.

Mediante un desplegado difundido en sus páginas de redes sociales, la Conamin y las organizaciones de autotransportes de carga y pasaje alertaron que un paro nacional puede afectar la actividad productiva, el comercio y la movilidad de las personas en este periodo vacacional.

“El autotransporte de carga y pasaje constituye un pilar fundamental para la actividad productiva, el comercio y la movilidad de millones de personas, por lo que cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo nacional.

“En particular, en un periodo vacacional donde se incrementa la movilidad de personas y el consumo en distintas regiones del país, este tipo de afectaciones repercute de manera inmediata en los usuarios, en sus traslados y en el acceso oportuno a bienes y servicios”, plantearon.

Reconocieron que el sector autotransporte “enfrenta retos relevantes; sin embargo, la vía adecuada para su atención es el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, evitando acciones que afecten a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico del país.

“Es a través de las mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica nacional”, consideraron.

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