Verifica CONAGUA presunta incursión de crimen organizado en distritos de riego

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) investiga la presunta incursión del crimen organizado en la distribución de agua en distritos de riego de Sinaloa, reconoció el titular de ese organismo, Efraín Morales.

En la rueda de prensa matutina explicó que los distritos de riego son organizaciones civiles que operan la distribución de agua en diversos sectores del país.

La infraestructura de los distritos de riego es construida por la CONAGUA y cede su administración a los distritos de riego, que tienen su forma de gobierno propia.

En Sinaloa, estamos investigando qué es a lo que se refieren y en caso de que encontremos que esto que se dice en la nota es cierto se van a presentar las denuncias correspondientes. Ya se iniciaron los procedimientos de la Conagua, de verificación”, expuso Morales.

En Sinaloa, la infraestructura de la CONAGUA fue cedida en los años noventa del siglo pasado a los distritos de riego debidamente organizados, expuso Morales.

La investigación de si el crimen organizado tomó el control de los sistemas de bombeo y extorsiona a los distritos de riego está en curso, destacó el titular de Conagua.

Nosotros estamos haciendo dos cosas, primero, verificar si lo que se dice en algún caso es cierto. Tenemos un sistema de inspecciones a través de administración del agua; y lo segundo es, cuando detectamos una irregularidad, actuamos administrativamente, que es: suspendemos estos servicios por incurrir en alguna irregularidad.

“Y la segunda, es: damos vista a la autoridad. En este caso, se presentan las denuncias penales”, detalló el titular de CONAGUA.

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