Conagua acelera obras hidráulicas: 24 mil proyectos avanzan en todo México

Durante la conferencia matutina de este miércoles 30 de septiembre, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó los avances del gobierno de México en materia de infraestructura hidráulica, agua potable y saneamiento.

Morales López informó que durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han realizado 24 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en los 2 mil 183 municipios del país, con una inversión superior a 30 mil millones de pesos.

El funcionario también destacó que actualmente se destinan 180 mil millones de pesos a infraestructura hidráulica, de los cuales 80 mil millones corresponden a 17 proyectos estratégicos considerados prioritarios para garantizar el abasto de agua y atender problemas de infraestructura.

Entre los proyectos que registran avances se encuentran los acueductos Guadalupe Victoria II, El Peaje-San José, Agua para Colima, Agua para Campeche y Coatzacoalcos. Este último presenta un avance de 37 por ciento y, de acuerdo con el titular de Conagua, está previsto que concluya en 2028 y permita duplicar el suministro de agua para la ciudad veracruzana.

Saneamiento de ríos y tecnificación del campo

En materia ambiental, Conagua informó sobre las acciones para sanear los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula-Endhó, con una inversión de 20 mil millones de pesos, destinada a proyectos que beneficiarían a alrededor de 25 millones de personas.

Efraín Morales también destacó la recuperación de 5 mil millones de metros cúbicos de agua y la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades, municipios y zonas consideradas prioritarias.

A estas acciones se suman los trabajos de tecnificación de distritos de riego, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento del agua destinada al campo y recuperar volúmenes para el consumo humano. El presupuesto federal contempla proyectos de tecnificación en distritos de riego prioritarios.

Con estos proyectos, la administración federal busca ampliar el acceso al agua potable, mejorar la infraestructura para enfrentar inundaciones y sequías, así como avanzar en el saneamiento de los principales cuerpos de agua del país.