CIDH destaca apertura de México escrutinio internacional sobre desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la apertura del Estado mexicano al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles, al presentar el informe "Desaparición de Personas en México". Este diagnóstico aborda los avances y desafíos de las políticas adoptadas por México desde 2018 para enfrentar la crisis humanitaria de desaparición de personas.

Al presentar el informe, la Vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, señaló que el documento reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional.

Andrea Pochak subrayó la diferencia entre gobiernos democráticos y autoritarios, indicando que México "se encuentra entre los primeros" con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones. Esta postura, dijo, contrasta con los gobiernos que "reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también agradeció al Estado mexicano el envío de abundante información y valoró su apertura al escrutinio internacional. Además, la CIDH resaltó la participación activa de México en mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, lo que incluye la anuencia para visitas de observación y asistencia técnica, respuestas a solicitudes de información, y la intervención de altas autoridades en audiencias públicas.

“Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”, dijo Andrea Pochak.