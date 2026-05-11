Críticas por calendario escolar, fue una campaña contra titular de la SEP: Sheinbaum

Será por consenso que este lunes decidan los secretarios de educación federal y de los estados, el calendario del ciclo escolar en curso y las fechas del periodo de vacaciones, que será de seis semanas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo reconoció que los gobernadores que anunciaron que no observarían el calendario aprobado por los secretarios de educación, así como las quejas de las organizaciones de padres y madres de familia orillaron a replantear el calendario escolar.

Se plantearon vacaciones muy largas, entonces, el planteamiento de ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este consejo de educación donde participan todos los secretarios, hoy (lunes) a las diez de la mañana, para recoger esta visión de padres y madres de familia, en la idea de que solo sean seis semanas de vacaciones, como siempre ha sido”, expuso la presidenta.

Sheinbaum consideró que las críticas en contra del Secretario de Educación Pública, por el anuncio del recorte de las clases y la adición de cinco semanas de vacaciones al calendario escolar, fue una campaña contra el funcionario, pues las modificaciones se tomaron por consenso.

El calendario escolar que anunció el secretario de educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad por todos los secretarios de educación de los 31 estados y la Ciudad de México. Ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo, tienen el derecho, pero los secretarios de educación lo aprobaron el viernes, no fue una ocurrencia de Mario”, comentó la presidenta

Dijo que existe la posibilidad de que en los estados se hagan modificaciones al calendario escolar por las condiciones climáticas que hay en cada entidad.

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fdm