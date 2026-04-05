Con racha de accidentes carreteros cierra Nuevo León la Semana Santa

La racha de accidentes registrados en las últimas horas, durante este periodo de Semana Santa, han dejado por lo menos tres personas sin vida y varios lesionados, así como una persona extraviada en las aguas de la Presa El Cuchillo, en Nuevo León.

En el ayuntamiento de Bustamante se registró un percance vial en el que se vio involucrada una camioneta tipo pick up en la que viajaban dos hermanos y una menor de un año.

Los hechos se registraron sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Los fallecidos son la madre de la menor, identificada como María Cueva Villarreal, y su hermano Eliazar.

En el municipio de Montemorelos se registró un percance en el que varias menores resultaron lesionadas. Cortesía

La pequeña que logró salvar la vida es hija de la mujer y fue identificada como Victoria Villarreal, de un año. Una persona que presenció el accidente resguardó a la menor mientras llegaba el apoyo de las autoridades.

Por otra parte, en el municipio de Montemorelos se registró un percance en el que varias menores resultaron lesionadas tras la volcadura de una cuatrimoto.

Las afectadas son: Fernanda López López, de 12 años; Silvia Mariana Rodríguez, de 14 años y Regina Fernanda Ramírez, también de 14 años. En más hechos, en la Presa El Cuchillo se continúa la búsqueda de una persona reportada como extraviada, sin que hasta el momento haya podido ser encontrada.

En más hechos, en la Presa El Cuchillo se continúa la búsqueda de una persona reportada como extraviada. Cortesía

Omar Ponce Lima, originario de Veracruz se encuentra desaparecido desde el viernes. El hombre de entre 50 a 55 años ingresó al lugar conocido como "La Playita" y ya no salió.

Otro más se presentó en el municipio de Apodaca se registró un accidente vial en el que una camioneta, que era conducida por un adolescente de 14 años, se estrelló. Con él viajaban otros dos menores, uno resultó sin vida y otro lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Isidoro Sepúlveda y Hacienda La Herradura en la colonia Hacienda Santa Fe. El fallecido fue identificado como Bayrón Joshimar "N", de 15 años, mientras que Santos "N", sufrió de golpes que no ponen en riesgo su vida.

El conductor es Felipe "N" quedó detenido por su presunta responsabilidad al conducir a exceso de velocidad lo que habría provocado el percance, aunado a su falta de pericia.

fdm