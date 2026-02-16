Clima en México este 17 de febrero de 2026: Llega el frente frío 35 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 17 de febrero de 2026.

El frente frío número 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de República Mexicana, en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura, así como chubascos y lluvias fuertes; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 17 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Frío en la CDMX Foto: Eduardo Jiménez

Clima en CDMX y Edomex: se espera frío en la mañana y calor por la tarde

En el Valle de México se prevé este 17 de febrero de 2026 cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

En la tarde, ambiente cálido, sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS