Sheinbaum celebra que el INE prohibiera al PRI calificar a Morena como ‘narcopartido’

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este jueves la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y a las cuentas oficiales de ese partido retirar publicaciones en redes sociales en las que se calificaba a Morena como narcopartido y narcogobierno.

En este contexto, la mandataria mencionó que lo que se debe considerar es el debate político, el cual debe sustentarse en hechos y no en acusaciones sin pruebas, por lo cual celebró la resolución aprobada por unanimidad por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Qué bueno porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades, de cualquier partido político, no solo del PRI; que no haya uso de noticias falsas ni argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo y no de agresión", expresó.

La jefa de Estado aprovechó el momento para añadir que, aunque el PRI conserva el derecho de impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral, el organismo está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar que la confrontación entre fuerzas políticas se desarrolle con veracidad.

Me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función", afirmó.

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INE ordena retirar nueve publicaciones del PRI

La resolución del órgano electoral ordena eliminar nueve publicaciones difundidas por Alejandro Moreno y por las cuentas oficiales del PRI, en las que se vinculaba a Morena con el crimen organizado mediante expresiones como:

Narcogobierno

Narcopartido

Narcopolíticos

Narcodictadura

Cártel de Morena

Narcopropagandista

De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias, esas expresiones podrían constituir una imputación de hechos o delitos sin sustento, lo que podría configurar una posible calumnia en materia electoral.

Ante este panorama, el instituto electoral determinó aplicar medidas cautelares para retirar el contenido mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

Alito impugnará la resolución

Tras la resolución, el líder nacional del PRI rechazó la decisión al considerarla un acto de censura y acusó al instituto electoral de limitar la libertad de expresión de la oposición. En diversos mensajes publicados en sus redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que la medida protege a Morena de las críticas y representa una restricción a la crítica política legítima.

Asimismo, anunció que impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y adelantó que también recurrirá a instancias internacionales al considerar que el INE ha perdido imparcialidad.