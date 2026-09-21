Con fuerza de élite “Binnizá” buscan frenar las extorsiones en el Istmo de Tehuantepec

Luego de urgir la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que vea al municipio zapoteco de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde prevalece la inseguridad rampante, el diseñador y poeta Elvis Guerra sostuvo comunicación directa con la mandataria.

A través de redes sociales, el artesano compartió que la Presidenta le dijo estar enterada del ataque armado ocurrido afuera de su vivienda, donde el viernes pasado estuvo en riesgo él junto con su familia.

En esa conversación telefónica, Sheinbaum se comprometió con la autora del bordado que vistió en la ceremonia del Grito de Independencia, a implementar un operativo en Juchitán, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en coordinación con fuerzas estatales.

Este lunes, Guerra posteó: “Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo. Quiero que Juchitán sea el de mi infancia, el que conocí, el que me enorgullece, el Juchitán de fiesta, de solidaridad, de paz, de seguridad”.

Por otro lado, el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, reiteró a la prensa que la línea de investigación que sigue por la agresión armada a la vivienda de la bordadora muxe deriva de un caso de extorsión, y aseguró que dos elementos de la institución están a cargo de la custodia de la creadora de la comunidad LGBT+.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la agresión deriva del delito de extorsión y señaló a Iván Sánchez, alias "Comandante Cromo", como cabecilla del grupo delictivo responsable. Especial

“El elemento ‘número uno’ a combatir en Juchitán es la extorsión. Al haberle quitado o al haberle pegado a las estructuras delictivas en temas de narcomenudeo y tráfico de personas, ahora se dedican a la extorsión. Y sí, uno de los grupos más virulentos en la región corresponde al de Iván Sánchez, alias Comandante Cromo”, reconoció.

En relación al homicidio de una persona, identificado como Antonio L.C., de 23 años, ocurrido en la víspera en Juchitán, acompañado con un mensaje escrito en una cartulina en la que se le pretendió vincular con la agresión armada a la vivienda de Elvis Guerra, firmado por la banda del Cromo, dijo que revisa esa línea de investigación.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el fallecido es hermano de la mujer que disparó a la casa de Guerra desde una motocicleta en movimiento, conducida por un sujeto conocido como "El Bolan".

En tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que solicitó al Gabinete de Seguridad, a presidencias municipales del Istmo de Tehuantepec y autoridades del área mejorar la coordinación, inteligencia, atención a las causas y “mejores números” en materia de homicidio doloso y combate a la extorsión.

“Quiero ver mejores resultados de aquí a diciembre y, quien no dé esos resultados, ya no habrá tarjeta amarilla, ahora será directa la tarjeta roja, no admitiremos pretextos, solo nuevos resultados”, sentenció.

Dio a conocer la creación de la nueva Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, un cuerpo policiaco de élite que buscará reducir delitos de alto impacto, detención de objetivos prioritarios, realizar intervenciones tácticas, el rescate de rehenes, la recolección y obtención de información.