Elvis Guerra recibe protección;  Sheinbaum confirma encuentro con diseñador

El diseñador y poeta Elvis Guerra, quien estuvo a cargo del vestido que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, ya cuenta con medidas de protección luego de denunciar amenazas y extorsión en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La propia presidenta confirmó que Guerra mantiene comunicación con las autoridades y que se solicitó al gobierno de Oaxaca implementar medidas para garantizar su seguridad.

Él ya está hablando con las autoridades y tiene que acompañarse por una carpeta de investigación de la fiscalía, tiene protección, le pedimos al gobernador que pudiera darle protección”, explicó Sheinbaum al referirse al caso.

La mandataria señaló que la atención no debe limitarse a la diseñadora, debido a que la situación de seguridad en Juchitán afecta también a otros habitantes del municipio.

Lo importante es que, a lo mejor no sólo a él sino otras personas en Juchitán, es garantizar la seguridad en este bellísimo municipio”, sostuvo.

Se dará seguimiento al caso de Elvis Guerra

Claudia Sheinbaum informó que tuvo comunicación directa con Elvis Guerra y que volverán a reunirse esta semana.

Hablé con él ayer, lo voy a ver el miércoles, viene aquí. Se está tratando el caso desde el primer momento”, señaló la presidenta.

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, desde que la diseñadora se comunicó con las autoridades se estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender la denuncia.

Él habló con Thelma desde el primer momento, desde ese momento se habló con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, agregó.

La presidenta también indicó que la situación de seguridad en Juchitán ya era atendida por el gabinete federal.

El tema del municipio de Juchitán se está trabajando desde hace algún tiempo con el gabinete de seguridad”, afirmó.

Elvis Guerra informó en redes sociales que Claudia Sheinbaum le aseguró que estaba enterada de su caso y que no habrá impunidad. Facebook

Elvis Guerra pide seguridad para Juchitán

Tras la comunicación con la presidenta, Elvis Guerra informó en redes sociales que Claudia Sheinbaum le aseguró que estaba enterada de su caso y que no habrá impunidad.

El día de ayer, en la tarde, se comunicó conmigo personalmente la doctora Claudia Sheinbaum para decirme que estaba enterada del caso y me dijo que no iba a haber impunidad”, relató la diseñadora en un video.

Guerra explicó que durante la conversación insistió en que las amenazas y la extorsión que denunció no deben ser consideradas únicamente como un problema personal.

La artista muxe planteó que su caso forma parte de una problemática de violencia que, de acuerdo con su denuncia, también afecta a otras personas en Juchitán.

Yo temo por mí, por mi familia y este no solamente se trata de Elvis, no es un caso aislado, insisto en que es una denuncia por todo el pueblo de Juchitán”, expresó.

La diseñadora también informó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comunicó con ella y le indicó que se implementarían medidas de seguridad.

De acuerdo con Guerra, tanto el gobierno federal como el estatal le ofrecieron incorporarse a un mecanismo de protección para reforzar sus condiciones de seguridad.