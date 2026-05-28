Comisiones del Senado avalan mover elección judicial al 2028

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron con los votos a favor de Morena, Partido Verde y PT y el voto en contra de PAN, PRI y MC mover las elecciones para elegir jueces y magistrados del 6 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028.

La oposición quiere instalar nuevamente una mentira que mover la elección judicial del 2027 al 2028 significa dar marcha atrás o que es un fracaso, es falso, al contrario, la elección judicial se mantiene y fortalece”, dijo el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila.

También las comisiones unidas avalaron establecer que la consulta de Revocación de Mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio de 2028 de forma concurrente a las elecciones del 4 de junio de 2028.

De la misma forma, se aprobó que los magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar en la elección judicial de 2028, a fin de reelegirse.

Como parte del dictamen, también se avaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por dos secciones, las cuales sólo podrán operar con la aprobación del pleno.

Asimismo, se acordó reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para ser discutido esta misma noche en el Pleno de la Cámara de Senadores y después ser turnados a los congresos de los estados.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano afirmó que esta reforma representa “el fracaso absoluto” de un diseño del Poder Judicial que no ha dado resultados y concentra el poder en una élite política.

Consideró como “una mentira” afirmar que el pueblo elige a los jueces y ministros, pues los candidatos fueron definidos por grupos cercanos a Morena y se recurrió a “acordeones” para orientar el voto ciudadano.

En su oportunidad, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el Congreso incurre en “improvisación” e “inestabilidad” institucional, al modificar el modelo judicial a menos de un año de haber aprobado la reforma de 2024.

Marko Cortés, senador del PAN, afirmó que esta reforma representa una “burla” a la voluntad popular y profundizan la politización de la justicia.

Señaló que la reforma no corrige los problemas de fondo del Poder Judicial, sino que concentra el control de la Suprema Corte en manos del oficialismo.

Por ello, adelantó que el PAN votará en el Pleno esta noche en contra de la iniciativa al considerar que “agrava el problema en lugar de resolverlo”.