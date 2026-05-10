¿Renunció Arturo Reyes Sandoval a la dirección del IPN? Esto se sabe

El Instituto Politécnico Nacional salió este domingo a desmentir públicamente los rumores sobre una supuesta renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, luego de que en redes sociales circulara un documento atribuido al Consejo General Consultivo del instituto y a la Secretaría de Educación Pública en el que se anunciaba su salida del cargo.

La institución calificó la información como completamente falsa y aseguró que los mensajes difundidos no provienen de canales oficiales del Politécnico.

A través de un comunicado especial emitido por la Secretaría General del IPN, las autoridades académicas aclararon que la página de Facebook identificada como “Consejo General Consultivo IPN” no pertenece oficialmente al instituto y, por tanto, carece de facultades para emitir información institucional.

Se informa a la comunidad en general que no somos administradores de la página de Facebook denominada Consejo General Consultivo IPN. Se aclara que cualquier información oficial relacionada con el instituto es publicada a través de los canales oficiales”, señaló el IPN.

La institución también exhortó a estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos a mantenerse informados únicamente mediante los medios institucionales autorizados para evitar confusión y desinformación.

Postura oficial Facebook

La falsa renuncia se volvió tendencia en redes sociales

Horas antes del desmentido, el nombre de Arturo Reyes Sandoval se convirtió en tendencia en plataformas digitales debido a la rápida difusión de un supuesto documento oficial que aseguraba que el director había presentado su renuncia a la Dirección General del IPN.

El texto, presuntamente firmado por autoridades educativas, afirmaba que el Consejo General Consultivo iniciaría el proceso institucional para elegir a un nuevo titular conforme a la normatividad interna del instituto.

Se informa a la comunidad politécnica y de la sociedad general que el Dr. Arturo Reyes Sandoval presentó su renuncia al cargo de director General del Instituto Politécnico Nacional”, señalaba el documento viral.

El falso comunicado añadía además que el Consejo actuaría “conforme a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad”, lenguaje similar al utilizado habitualmente en documentos oficiales de la administración pública mexicana.

La similitud en el formato y redacción generó confusión dentro de la comunidad politécnica y alimentó especulaciones sobre una posible crisis interna en la institución.

Contexto de tensión dentro del Politécnico

La difusión del rumor ocurre en medio de un contexto particularmente delicado para la administración de Reyes Sandoval, quien en semanas recientes enfrentó cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas denunciadas por la Fundación Politécnico Nacional.

Las acusaciones incluyen supuestos intentos de control interno y posibles prácticas de coacción vinculadas con aportaciones voluntarias realizadas por aspirantes a ingresar al instituto.

Aunque el director general ha rechazado las acusaciones, el tema alcanzó relevancia nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente que se aclararan los señalamientos.

Un supuesto documento oficial que aseguraba que el director había presentado su renuncia a la Dirección General del IPN. Facebook

Este escenario provocó que la versión falsa sobre una presunta dimisión encontrara rápida difusión en redes sociales, especialmente entre sectores de la comunidad estudiantil y académica.

El IPN busca contener la desinformación

Especialistas en comunicación digital señalan que el caso refleja los riesgos crecientes de desinformación institucional a través de plataformas sociales, particularmente cuando los mensajes utilizan formatos visuales similares a documentos oficiales.

Hasta ahora, el IPN no ha anunciado acciones legales por la difusión del contenido falso, aunque reiteró que toda información relacionada con la Dirección General y los procesos administrativos será comunicada exclusivamente mediante sus canales institucionales.

La administración de Reyes Sandoval continúa oficialmente al frente del instituto mientras persisten los debates internos sobre transparencia, gobernanza y manejo administrativo dentro de una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de México.

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