Guardia Nacional reconoce labor de madres mexicanas en su día

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional publicaron sendos mensajes para felicitar a las madres del país.

“Hoy reconocemos y agradecemos a todas las madres de México por su amor, esfuerzo y ejemplo diario. Nuestra admiración especialmente para quienes, además de sacar adelante a sus familias, sirven a nuestro país desde distintas responsabilidades y labores. Feliz Día de las Madres”, publicó el Gabinete de Seguridad.

Por su cuenta de X, la Guardia Nacional publicó dos mensajes para reconocer a las mujeres de su corporación, por brindar su servicio a la patria.

“Hoy 10 de mayo, la #GuardiaNacional felicita a todas las madres de familia por ser un ejemplo de amor y dedicación. Hacemos un reconocimiento a todas aquellas que portan el uniforme con honor y compromiso, además, de colaborar día con día al servicio de la patria. #FelizDíaDeLasMadres”, manifestó la corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En un texto previo, la Guardia Nacional también reconoció la fortaleza y entrega de las madres mexicanas.