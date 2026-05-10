Felicita Sheinbaum a las madres de México: "Nos toca reconocer y valorar su trabajo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió este domingo un mensaje de felicitación a las madres de todo el país, que celebran con sus familias este 10 de Mayo su día.

A través de un mensaje en sus cuentas de redes sociales, la jefa de Estado reconoció el trabajo y el valor de las madres mexicanas para la construcción del país, resaltando que la felicidad que han sembrado se les regrese multiplicada.

Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”, escribió.

Es más sobre ese mensaje, la mandataria mencionó que es tiempo de mujeres y que por esa razón toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días las madres mexicanas.

Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón”, expuso.

Cabe mencionar que la titular del Ejecutivo concluye este domingo su gira de trabajo por Sonora con un mitin en Cajeme, donde entrega la pensión Mujeres del Bienestar a beneficiarias de ese programa social.

En este contexto, la pensión Mujeres del Bienestar fue uno de los programas sociales que se comenzó a entregar en la actual administración y se otorga a mujeres a partir de los 60 años y hasta los 65.

fdm